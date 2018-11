O incêndio que assola o norte do Estado da Califórnia já fez pelo menos 56 mortos e há mais de 300 pessoas desaparecidas, segundo anunciaram esta quinta-feira as autoridades norte-americanas.

Na quarta-feira à noite o gabinete do xerife de Butte tinha divulgado uma lista com 130 nomes de desaparecidos, mas esta quinta-feira o número mais que duplicou. No entanto as autoridades admitem a possibilidade de haver pessoas que escaparam ao incêndio mas ainda não conseguiram contactar os familiares.

Paradise foi até agora a zona mais afetada, sendo que a maior parte dos desaparecidos residia na vila. As chamas destruíram mais de sete mil casas e dezenas de edifícios comerciais e comunitários.

Este é já o maior incêndio que há registo na Califórnia. Até agora há, pelo menos, 56 mortos. Juntam-se ainda três vítimas que morreram num incêndio que lavra em Malibu, no sul do Estado. As autoridades disponibilizaram mais de 450 elementos nas operações de socorro e nas buscas por sobreviventes.

Ambos os incêndios deflagraram na semana passada, avançando rapidamente em diferentes frentes. Os ventos fortes têm sido um obstáculo ao combate.