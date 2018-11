Já vai sendo raro encontrar um exemplo de futebolistas que falem abertamente sobre qualquer assunto, numa era de domínio quase total dos clubes (ou seleções) até sobre o discurso que os jogadores devem adotar, mas por vezes ainda acontece. É o caso de Richarlison, internacional brasileiro que esta quinta-feira soltou uma verdadeira pérola durante a antevisão dos jogos que irão opor o Brasil a Uruguai e Camarões.

Tudo se precipitou quando o avançado foi questionado sobre o crescimento como jogador, depois de ter saído do Brasil para Inglaterra com 20 anos - representou na época passada o Watford e mudou-se este ano para o Everton, sendo em ambos os casos orientado por Marco Silva. Com uma sinceridade desconcertante, Richarlison abordou os momentos complicados por que passou na infância e explicou que desde sempre quis ser futebolista, tendo para isso negligenciado a escola... mesmo com algumas vantagens que podia ter aproveitado.

"Eu passei momentos muito difíceis na infância e era muito focado no futebol. Só queria saber de futebol e acho que não ia conseguir trabalhar noutra coisa. Na verdade, também não ia muito bem na escola – vamos dizer assim. Para vocês terem noção, eu chumbei em artes e o professor era o meu tio! Eu pensei: 'não vou fazer nada, ele é meu tio e vai passar-me'… mas cheguei ao final do ano e ele reprovou-me", revelou o jogador, proporcionando um momento divertido para os jornalistas que acompanhavam a conferência... e para todo o mundo, graças às redes sociais.

Veja aqui a confissão hilariante de Richarlison: