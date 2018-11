Uma empresa de brinquedos pró-Trump lançou um novo puzzle, semelhante aos famosos Lego, que convida as crianças a construir o muro que divide os Estados Unidos do México. O “Build the Wall” (em português “Constrói o Muro”), criado pela empresa Keep and Bear’s “MAGA” está a criar polémica.

A caixa é ilustrada com um muro cinzento, estando no fundo um boneco com um sombrero, representando a cultura mexicana. As crianças podem utilizar as 101 peças para evitar que “uma multidão de 10 mil migrantes da América Central está em marcha pelo México em direção a El Paso, Texas”, como se lê na caixa.

“Nós percebemos o porquê dele quererem fugir das Honduras e viver e trabalha na América. Afinal, nós somos a melhor nação à face da Terra. Tendo em conta os interesses da segurança nacional, no entanto, não podemos permitir que mais ninguém ultrapasse as nossas fronteiras. Enquanto há pessoas boas a tentar entrar na nossa nação, também há alguns gangs, crimes e terroristas”, escreve a companhia no website. A empresa incentiva assim as crianças a construir o muro “que irá manter a América segura e forte”.

New #MAGA building blocks (which look a lot like Legos) urge kids to ‘Build the Wall’. And as racist as this is to some--please know there are plenty of parents in America who will see this and buy it for their kid. 🤨https://t.co/xwtxXOd4qP — Jasmyne Cannick (@Jasmyne) 14 de novembro de 2018

Christmas Gifts: ‘MAGA Blocks’ Teach Young People How To Build The Wall https://t.co/vVFuUjBfzR pic.twitter.com/By2TyizjA5 — Chuck Woolery (@chuckwoolery) 14 de novembro de 2018

O brinquedo só estará disponível para venda a 23 de novembro, mas a polémica já se instalou nas redes sociais.

A empresa é assumidamente pró-Trump tendo criando um departamento de brinquedos apelidado “MAGA” (Make America Great Again, o slogan de Donald Trump durante a camapanha) onde publicou figuras semelhantes aos Lego do Presidente Trump e Hillary Clinton, onde a oponente de Trump vestia um macacão laranja, representando a vestimenta da prisão, numa edição limitada de um brinquedo chamado “Trump manda Hillary para a prisão”.