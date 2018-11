O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou hoje o nome de Ernesto Fraga Araújo para ministro das Relações Exteriores. Confesso admirador do presidente dos Estados Unidos, Ernesto Araújo que escreveu num artigo “somente Trump pode ainda salvar o Ocidente", disse esta quarta-feira, citado pela “Folha de S. Paulo”, que “a mão firme do presidente Bolsonaro nos guiará”.

Ernesto Araújo ocupa actualmente o lugar de diretor do departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores. Diplomata de carreira, Araújo terá enviado um artigo elogioso de Donald Trump à direção de campanha do deputado do PSL que terá agradado aos principais colaboradores de Bolsonaro e ao próprio candidato, também ele admirador do presidente dos Estados Unidos.

O futuro chefe da diplomacia brasileira acredita que as alterações climáticas são parte de uma conspiração marxista para sufocar as economias ocidentais e promover o crescimento da China. “Não por acaso o marxismo cultural globalista dos dias atuais promove, ao mesmo tempo, a diluição do género e a diluição do sentimento nacional: querem o um mundo de pessoas de ‘género fluido’ e cosmopolitas sem pátria, negando o facto biológico do nascimento de cada pessoa em determinado género e em determinada comunidade histórica”.

O ministro nomeado serviu o Estado brasileiro como diplomata nos EUA, Canadá, Alemanha e Bélgica.