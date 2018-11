As touradas abriram uma polémica entre António Costa e os deputados do PS.

O primeiro-ministro admitiu que existe uma “divergência” com o grupo parlamentar. "Estou surpreendido, lamento, se fosse deputado votaria contra", disse.

O grupo parlamentar do PS decidiu hoje que vai apresentar uma proposta para que o IVA das touradas baixe para os 6% como está previsto para outros espetáculos culturais.

Carlos César garantiu que “há uma maioria expressiva de deputados no sentido de incluir a tauromaquia juntamente com as outras valências culturais que diminuirão a sua taxa para 6%, caso dos espetáculos de dança, de teatro e de música nos termos que são constantes na proposta do Governo".

Perante esta decisão dos deputados do PS, António Costa garantiu que foi apanhado de surpresa pela decisão dos deputados socialistas e considerou que esta não é uma matéria de consciência. "É manifesto que há uma divergência entre o grupo parlamentar e o Governo”, afirmou.