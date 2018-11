O governo italiano desafiou a Comissão Europeia, entregando na quarta-feira a proposta de Orçamento do Estado rejeitada por Bruxelas sem qualquer alteração, mas o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio garantiu hoje que o seu executivo está disposto a negociar para evitar sanções.

"Quando eles [Comissão Europeia] nos pedem para respeitar todas as regras, estão a pedir um orçamento de sangue e lágrimas", referiu o líder do Movimento 5 Estrelas, o maior partido da coligação governamental, citado pela Reuters. Acrescentando, no entanto, que o governo italiano não está à procura de nenhum conflito com a Comissão Europeia: “Estamos a trabalhar para evitar qualquer procedimento (disciplinar)".

Roma continua a insistir que não pode impor aos italianos mais sacrifícios por causa do tamanho da sua dívida pública, quando estes já sofreram bastante por causa da crise económica.

“Nós estamos convictos que este é o orçamento que o país precisa para seguir em frente”, afirmara Di Maio na quarta-feira.

A imprensa italiana dizia hoje que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, está a tentar convencer Bruxelas que quaisquer sanções que sejam impostas a Itália por razões orçamentais devem ser por não cumprir as regras fiscais da UE sobre o défice e não sobre a dívida.