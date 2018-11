A Policia Judiciária deteve esta terça-feira um jovem estudante de 17 anos por suspeita de ter deixado um adolescente de 15 em coma, na cidade do Porto.

Segundo as autoridades, esta foi uma rixa "motivada por questões fúteis" entre dois jovens que não se conheciam. Pensando "erradamente que os ofendidos o estavam a filmar, o arguido terá insultado e agredido as vítimas com murros e pontapés".

Um jovem de 15 anos sofreu um traumatismo craniano e está em estado de coma e “em sério perigo de vida”, refere a PJ em comunicado.

A policia já identificou e deteve o possível agressor. O suspeito aguarda interrogatório e aplicação das medidas de coação.