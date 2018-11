Uma representação da imagem de Jesus Cristo foi encontrada por investigadores da Universidade de Haifa nas ruínas do Batistério de Shivta, no sul de Israel.

Na imagem, que entretanto foi publicada na revista de arqueologia “Antiquity”, Jesus aparece com "cabelo curto, rosto prolongado, olhos grandes e um nariz alongado", dizem os investigadores, citados pela CBN News. Esta imagem contrasta com a que até aqui tem sido assumida como sendo a de Jesus: um homem de barba e cabelos compridos.

Os investigadores acreditam que a imagem pode ser uma representação do batismo de Jesus. "O episódio do Batismo de Cristo é frequentemente encontrado na arte do Cristianismo Primordial e do Batistério, o que suscita diversas comparações iconográficas e artísticas com a cena de Shitva", explicam os investigadores.

"A pintura da cara de Cristo é uma descoberta importante. Textos do início do século VI incluem várias teorias polémicas sobre a aparência visual de Cristo, incluindo o cabelo", reforçam.

As ruínas do Batistério foram descobertas em 1920, no entanto os arqueólogos nunca lhe prestaram grande atenção devido ao mau estado de conservação.