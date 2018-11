O acordo do Brexit deu origem a uma série de demissões: seis pessoas já pediram para saírem dos cargos. Theresa May já explicou que se trata apenas de um “rascunho” e não do acordo final, mas isso não impediu vários responsáveis de ‘abanarem’ o executivo britânico com uma onda de demissões.

A mais recente foi a do secretário de Estado da Justiça, Ranil Jayawardena. Antes, Suella Braverman, secretária de Estado do Departamento para a saída do Reino Unido da União Europeia, Anne-Marie Trevelyan, secretária parlamentar para a Educação, Shailesh Vara, ministro de Estado para a Irlanda do Norte, Dominic Raab, ministro para o Brexit, e Esther McVey, ministra do Trabalho e das Pensões, apresentaram a demissão – apenas os dois últimos entregaram a carta de demissão à primeira-ministra.

"Não consigo concordar, no dia de hoje, que o acordo à nossa frente agora é certo para o nosso país. Não dá um Brexit bom e justo", escreveu Ranil Jayawardena no Twitter.

"É com grande tristeza e depois de muita reflexão que entreguei a minha carta de demissão como ministra do Brexit", acrescentou Suella Braverman, também naquela rede social.

Recorde-se que Donald Tusk anunciou esta quinta-feira que os 27 estados-membros da União Europeia deverão ser convocados para a aprovação do Brexit a 25 de novembro. Tusk explica que esta cimeira servirá para “finalizar e formalizar” o acordo obtido com Londres para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Donal Tusk declarou ainda que ouviu ontem as palavras de Theresa May: “é claro que eu não compartilho do entusiasmo da primeira-ministra sobre o Brexit. Desde o início não tivemos dúvidas de que o Brexit é uma situação de perda por ambas as partes e as negociações foram apenas uma questão de controlo de danos”.