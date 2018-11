O presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, anunciou esta quinta-feira que o partido vai apresentar uma proposta de alteração em sede de Orçamento do Estado para que a tauromaquia também seja taxada com o IVA a 6 por cento.

Depois da ministra da Cultura ter defendido que as touradas não eram uma questão de gosto, mas de civilização, o PS dá um sinal contrário ao defendido por Graça Fonseca, prometendo entregar até amanhã uma proposta que inclua a tauromaquia na taxa mínima de IVA: os 6 por cento. Carlos César acrescentou ainda que a alteração do PS à proposta do Governo só inclui mesmo a tauromaquia. Isto apesar de a ministra da Cultura ter admitido alargar a lista de expetáculos a taxa reduzida. A proposta inicial do governo só prevê uma taxa reduzida de seis por cento em recintos de espetáculo de natureza artística, deixando de fora alguns festivais de música ou até o cinema. Atualmente os espetáculos são todos taxados à taxa intermédia de 13 por cento.

Carlos César garantiu que o debate interno sobre o assunto "não demorou mais do que 10 minutos" e sugeriu uma solução para precaver eventuais crises na bancada: se um deputado quiser avocar a norma para votação em plenário, o PS dará liberdade de voto, uma vez que a alteração não tem grandes implicações em termos de receita fiscal.

O presidente do grupo parlamentar do PS acrescentou ainda que os socialistas vão propor uma alteração à proposta de Orçamento do Estado para "abreviar as obras na ala pediátrica do Hospital de São João". A solução passa pelo ajuste direto, sem a obrigatoriedade de visto prévio do Tribunal de Contas. Estas são algumas das "dezenas de propostas de alteração" que os socialistas ainda estão a ultimar para entregar até esta sexta-feira, o prazo limite de entrega de alterações ao Orçamento do Estado para 2019.

[Atualizado às 13h20]