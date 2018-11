Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, já saiu do Tribunal do Barreiro, depois do juiz de instrução criminal decidir, esta quinta-feira, que tanto este como Bruno de Carvalho vão aguardar julgamento em liberdade.

À saída, sobre congratulações dos apoiantes, o líder da Juventude Leonina foi breve nas declarações aos jornalistas.

“Não sou traficante e não sou terrorista”, esclareceu.

“Não saio satisfeito. Isto é alguma coisa? Isto é justo? Vejam o processo… eu não tenho nada a ver com isto”, acrescentou.