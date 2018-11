O procurador-geral da Arábia Saudita, Saud al-Mojeb, acusou 11 pessoas pela morte do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, e quer a pena de morte para cinco dos responsáveis. Numa conferência de imprensa em Riade, capital da Arábia Saudita, o procurador acusou os cinco suspeitos de drogarem e desmembrarem Khashoggi. Saud al-Mojeb referiu que 10 pessoas estão ainda sob investigação.

Aos jornalistas, Mojeb explicou que Khashoggi morreu de uma injeção letal sendo depois o seu corpo desmembrado e retirado do consulado saudita na Turquia. Na conferência de imprensa o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tido como autor moral do homicídio, foi absolvido pelo procurador-geral.

Khashoggi, crítico do suposto programa de reforma do príncipe herdeiro, foi morto após entrar no consulado a 2 de outubro para obter um documento que certificasse o seu divórcio. Recorde-se que autoridades sauditas afirmaram, inicialmente, que o jornalista tinha deixado o consulado ainda vivo.