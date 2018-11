A atriz Katherine MacGregor, conhecida pelo papel de Harriet Oleson em “Uma casa na Pradaria”, morreu na última terça-feira aos 93 anos. A notícia foi dada esta quinta-feira pelo seu representante e advogado, Tony Sears.

Katherin MacGregor morreu num complexo residencial, o Motion Picture & Television Fund, localizado no bairro de Woodland Hills, na cidade norte-americana de Los Angeles.

A atriz estreou-se no cinema com o filme "On the Waterfront", que tinha como protagonista Marlon Brando. Contudo, foi entre 1974 e 1983 que ganhou destaque ao participar nas nove temporadas da série "Uma Casa na Pradaria".

Depois de representar Harriet Oleson, Katherine MacGregor não voltou à televisão. A atriz voltou a aparecer mais tarde, em 2014, ao participar numa curta-metragem.