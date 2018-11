Bruno de Carvalho está esta quinta-feira no Tribunal do Barreiro para conhecer as medidas de coação decididas pelo juiz. À chegada ao tribunal, antes das 10h00, a irmã do antigo presidente do Sporting, Alexandra Carvalho, perguntou pelo processo E-Toupeira.

"Algum de vocês me sabe dizer o que é que se está a passar com o caso e-Toupeira?", questionou Alexandra Carvalho, citada pelo jornal ‘O Jogo’, aos jornalistas presentes.

Recorde-se que na última quarta-feira arrancou a fase de instrução do processo E-Toupeira, que tem como arguidos o funcionário judicial e ex-observador de árbitros, Júlio Loureiro, a SAD do Benfica, o ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves e José Silva, funcionário judicial.