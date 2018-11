As autoridades norte-americanas elevaram o número de vítimas mortais do incêndio em Paradise, na Califórnia, para 56.

De acordo com o último balanço, na quarta-feira, foram encontrados mais oito corpos, aumentando o número de mortos registados de 48 para 56. Segundo o xerife do condado de Butte, Korey Honea, em conferência de imprensa, ainda continuam desaparecidas cerca de 130 pessoas, na sua maioria residentes de Paradise.

Este é já considerado o incêndio mais mortífero na história da Califórnia. Mais de cinco mil bombeiros continuam a combater as chamas, que já consumiram 505 quilómetros quadrados e destruíram sete mil casas.

Também a sul da Califórnia, na cidade de Malibu, um outro incêndio tirou a vida a duas pessoas. De acordo com as autoridades, o número total de vítimas mortais dos incêndios que deflagraram, na semana passada, no estado norte-americano da Califórnia é de 58.