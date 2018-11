Um acidente em Valença que envolveu três veículos provocou a morte a um homem de 42 anos. Um dos veículos caiu do viaduto do IP1, o que levou ao corte do trânsito da via sentido sul/norte.

"Dois veículos pesados, um deles que transportava lenha a granel, colidiram um com outro, sendo que um dos pesados galgou o separador central do IP1 e foi embater num veículo ligeiro que seguia no sentido sul/norte, de Portugal para Espanha", explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo à Lusa.

As autoridades desconhecem a identidade da vítima mortal que seguia num veículo ligeiro de matrícula espanhol que " caiu do viaduto do IP1, de uma altura de pelo menos 15 metros". “Os motoristas dos dois veículos pesados foram assistidos no local e recusaram transporte ao hospital", acrescenta a mesma fonte.

No local estiveram 24 operacionais dos bombeiros apoiados por 11 viaturas, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, uma Viatura de Emergência Médica de Reanimação, a GNR e a Proteção Civil de Valença.