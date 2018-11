A Juve Leo publicou esta quarta-feira nas redes sociais uma imagem de apoio ao líder, Nuno Vieira Mendes mais conhecido por Mustafá, no dia que este foi ouvido em tribunal, juntamente com o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.

"Pela tua lealdade e dedicação o nosso total compromisso! O sonho continua Musta! JL76", pode ler-se na descrição de uma imagem que diz “Musta tens um exército ao teu lado”.

Recorde-se que tanto Bruno de Carvalho como Mustafá foram detidos este domingo no âmbito da investigação às agressões na Academia de Alcochete e prestaram depoimento esta quarta-feira. As medidas de coação ainda não são conhecidas.