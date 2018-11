Rui Patrício foi considerado, pela revista "FourFourTwo", como a segunda melhor contratação de clubes da Premier League no último defeso. O antigo guarda-redes do Sporting, que atua agora no Wolverhampton, é apenas ultrapassado por Richarlison, o atacante brasileiro que Marco Silva levou do Watford FC para o Everton.

A mesma publicação define o guardião português como "um dos melhores guarda-redes da Premier League".

Confira a lista:

1 – Richarlison (Everton)

2 – Rui Patrício (Wolverhampton)

3 – Lucas Torreira (Arsenal)

4 – James Maddison (Leicester)

5 – David Brooks (Bournemouth)

6 – Issa Diop (West Ham)

7 – Jonny Castro (Wolverhampton)

8 – Felipe Anderson (West Ham)

9 – Jefferson Lerma (Bournemouth)

10 – Bernard (Everton)