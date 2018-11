Durante uma entrevista à SIC, o vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, comentou a ligação do clube às claques, deixando a sua opinião. “Não há nenhuma má relação com as claques. Se há uma tentativa de passar isso cá para for a, não é verdade. A verdade é que impomos regras. Há protocolos que são para cumprir e eles têm protocolo connosco. Nós respeitamo-los muito enquanto apoiantes das nossas equipas”, começou por dizer o dirigente.

“Não sei a relação que a administração anterior tinha com as claques. Não sei se havia uma relação íntima ou não. Quando entramos vimos que existe uma relação institucional com uma claque, e nós respeitamos e já dissemos muitas vezes que não defendemos o fim das claques. Achamos que elas são importantes e que cumprem o seu papel”, acrescentou.

“Há uma coisa que esta direção pretende fazer. Nós somos sérios. Se o Sporting perdeu credibilidade, nós queremos trazê-la de volta. Não é o Francisco Zenha que por fazer barulho vai fazer mudar a ideia que temos para o Sporting, mas também não é a claque A, B ou C que vai mudar isso. Agora, isso não invalida que haja uma boa relação”, terminou o vice-presidente dos verdes e brancos.

Além da situação do clube, o dirigente falou ainda sobre a possibilidade de o antigo presidente, Bruno de Carvalho, poder ser expulso de sócio. “O presidente já o disse. Confia na justiça. Estamos a observar como qualquer sportinguista. Afastar Bruno de Carvalho? Nós nunca defendemos a expulsão de ninguém, mas averiguados determinados factos, poderá fazer sentido determinada pessoa ser expulsa. Mas isso não compete ao Conselho Diretivo, compete ao Conselho Fiscal. E nós confiamos no nosso Conselho Fiscal para tomar a melhor decisão”, disse em direto.