O vice-presidente do Sporting garantiu que o clube de Alvalade “não está em falência técnica” e manda recados sobre as contas do Benfica e do FC Porto.

“O Sporting tem um passivo corrente de 137 milhões de euros, o Benfica tem um passivo corrente acima dos 100 milhões de euros, acima do ativo corrente. O FC Porto por exemplo tem abaixo dos 100 milhões euros, mas tem capitais negativos e não cumpre as regras do fair-play financeiro. As pessoas têm de perceber que o futebol é muito sui generis”, disse Francisco Salgado Zenha, numa entrevista à SIC.

Em causa estava a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros feito pelo Sporting esta segunda-feira. O vice-presidente recusou que o clube fique com ‘a corda ao pescoço’ caso o empréstimo falhe. “Não faz sentido dizer que o Sporting está falido”, reforçou acrescentando “os resultados deste trimestre foram positivos”.

“O Benfica e o FC Porto já anteciparam, cada um deles, mais de 100 milhões de euros nos contratos televisivos e falam do Sporting que antecipou 28 milhões. Dizem que os fatores de risco do Sporting colocam-no perto da falência. Isso está errado”, disse ainda Salgado Zenha que afirma que os dois clubes “tentaram boicotar” o empréstimo obrigacionista.