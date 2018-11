Esta quarta-feira, o governo britânico aprovou o rascunho de acordo sobre o Brexit.

O Governo britânico aprovou "coletivamente " o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou hoje a primeira-ministra, Theresa May, depois de ter estado reunida em concelho de ministro cerca de cinco horas.

“Acredito firmemente, com a minha cabeça e o meu coração, que esta foi uma decisão do melhor interesse do Reino Unido", afirmou a primeira-minsitra britânica, em declarações aos jornalistas que se encontravam à porta da residência oficial, em Downing Street, Londres.