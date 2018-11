Portugueses com síndrome de Down derrotam campeões do mundo de futsal

Facebook Jornal i 14/11/2018 17:48

A seleção portuguesa de futsal de síndrome de Down soma várias conquistas no Campeonato Europeu da Federação Internacional de Futebol para Síndrome de Down (FIFDS ), que decorre em Itália. Final é jogada amanhã