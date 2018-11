Uma equipa internacional de astrónomos descobriu recentemente um planeta que se encontra fora do Sistema Solar e que é o segundo mais próximo da Terra. De acordo com os investigadores, este tem uma massa 3,2 vezes superior à terrestre, divulgou esta quarta-feira o Observatório Europeu do Sul (OES).

De acordo com um comunicado do OES, este trata-se do exoplaneta 'Estrela de Barnard b', que tem uma distância da Terra de seis anos-luz e que, devido às suas dimensões, pertence à categoria de planetas classificados como 'Super-Terra'.

"Após uma análise cuidada, estamos 99% confiantes de que o planeta é real", refere o líder da equipa de astrónomos, Ignasi Ribas, do Instituto de Estudos Espaciais da Catalunha, citado no comunicado.