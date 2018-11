A EDP Renováveis vendeu uma participação num parque éolico no Reino Unido por 62 milhões de euros. A venda foi feita à Diamond Generating Europe Limited (“DGE”) através da subsidiária EDPR UK Limited (“EDPR UK”).

De acordo com o comunicado da empresa, o negócio representa cerca de 13,4% do capital social e suprimento do projeto à Moray Offshore Windfarm (East) Limited ("MOWEL").

Esta transação segue a venda inicial de 20%, anunciada a 23 de março pela empresa e confirmada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Com a conclusão desta transacção, a participação da EDPR no projecto MOWEL é de 43,3%, juntamente com a DGE (33,4%) e a ENGIE (23,3%)", adianta a empresa em comunicado à CMVM.