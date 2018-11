Um estudo sobre a qualidade de vida na Grande Lisboa, elaborado pelo portal imobiliário Imovirtual, concluiu que a melhor freguesia é o Parque das Nações.

Dos nove concelhos analisados – Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira –, apenas quatro das que tiveram melhor avaliação são do concelho de Lisboa. Em segundo lugar surge Ericeira e em terceiro Mafra.

No final da lista, o concelho mais representado é Sintra, com seis das dez freguesias com pior avaliação. Cacém e São Marcos lidera a lista das piores, seguida de Camarate, Unhos e Apelação e da freguesia Pontinha e Famões.

O estudo que inquiriu 2.200 indivíduos pretendia “aferir as melhores freguesias para se viver dentro dos concelhos da Grande Lisboa”. Foram avaliados 12 fatores, tais como, por exemplo, segurança, limpeza, silêncio, transportes públicos, espaço de lazer, estabelecimentos de ensino custo de vida em geral e acessos e estacionamento. Ao todo, foram avaliadas 67 freguesias.

As dez melhores freguesias para viver:

1- Parque das Nações (Lisboa) (4,38)

2- Ericeira (Mafra) (4,28)

3- Mafra (Mafra) (4,19)

4- Porto Salvo (Oeiras) (4,17)

5- Moscavide e Portela (Loures) (4,13)

6- São João das Lampas e Terrugem (Sintra) (4,10)

7- Alvalade (Lisboa) (4,09)

8- Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias (Oeiras) (4,08)

9- Cascais e Estoril (Cascais) (4,06)

10- Areeiro (Lisboa) (4,05)

As dez piores freguesias para viver:

1- Cacém e São Marcos (Sintra) (3,21)

2- Camarate, Unhos e Apelação (Loures) (3,29)

3- Pontinha e Famões (Odivelas) (3,30)

4- Falagueira-Venda Nova (Amadora) (3,30)

5- Agualva e Mira-Sintra (Sintra) (3,38)

6- Santa Clara (Lisboa) (3,38)

7- Rio de Mouro (Sintra) (3,41)

8- Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (Vila Franca de Xira) (3,42)

9- Mina de Água (Amadora) (3,43)

10- Encosta do Sol (Amadora) (3,44)