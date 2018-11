Embora a nova aplicação venha confirmar que a Igreja Católica está a abraçar cada vez mais as tecnologias, a verdade é que estas não são uma novidade, nomeadamente em Portugal. Lançado em 2015, o site datesCatolicos.org teve como objetivo ajudar os crentes a encontrar parceiros que procurem uma relação séria.

Nos perfis, os solteiros podem indicar as orações, santos e papas preferidos e o site procura encontrar perfis idênticos, com gostos e interesses semelhantes, e sugere matches (encontros).

No entanto, ao contrário de todos os outros sites de encontros, a inscrição tem um custo. Se quiser uma conta trimestral terá de pagar 24 euros; se quiser uma anual irá ter de pagar 60 euros.

Segundo contou ao jornal i António de Brito, um dos criadores do site, no ano de lançamento, o pagamento serve de triagem para garantir o interesse genuíno dos utilizadores.

Também portuguesa é a criação da aplicação Candla, que permite ao utilizador acender uma vela real a qualquer santo numa igreja ou santuário à escolha, sem ter de sair do sofá de sua casa. A Candla está presente em igrejas em Lisboa, Óbidos, Alcobaça, Porto, no Santuário de Nossa Senhora da Lapa e em Madrid.

“As pessoas continuam a estar a fazer uma doação às igrejas”, esclareceu João Pessoa e Costa, um dos criadores, ao i.

Além de velas pode ainda comprar promessas à distância através do site da empresa Vive Fátima. Na prática, o utilizador só tem de escolher se é uma promessa do próprio ou se quer oferecer a alguém, e decidir entre velas ou flores que serão depois entregues pela empresa a Nossa Senhora, no Santuário de Fátima.

De acordo com a empresa, pode ainda agendar uma missa que pode ser vista através do mesmo site, com o custo de 6,15 euros.