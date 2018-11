O helicóptero que se despenhou com o dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, a bordo, "não respondeu ao comando do piloto", indicaram hoje as autoridades que estão a investigar as origens do acidente.

O organismo responsável pela investigação referiu que o helicóptero começou a virar à direita, contrariando a ordem que o piloto havia dado e, mais tarde acabou por se despenhar no parque de estacionamento adjacente ao estádio do Leicester. Ninguém sobreviveu.

Recorde-se que o helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, caiu no exterior do estádio do clube inglês de futebol. O aparelho levantou voo, mas caiu poucos minutos a seguir, incendiando-se assim que tocou no solo.

No interior, estavam cinco ocupantes, entre eles o presidente e dono do clube, de 61 anos. A bordo estaria também a filha do dono do clube.