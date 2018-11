"Há muito que andamos na estrada, uns bons 40 anos, e estes últimos quatro foram muito especiais para nós. Agora vamos embora", afirmou Bono.

A declaração deixou os fãs em pânico, já que deixa no ar a hipótese de os U2 acabarem. De acordo com o site U2gigs, um dos mais informados sobre a vida da banda, esta "é a primeira vez que o pânico em massa parece plausível".

Bono: "we've been on the road for quite some time, just going on 40 years, and this last 4 years have been really something very special for us. We're going away now..." #U2eiTour

Ainda assim, na mesma página as palavras de Bono são relativizadas. "Todos os últimos concertos das últimas digressões são iguais: há um ataque de pânico em massa por ser o último", pode ler-se num dos tweets.

Every tour I've covered, right back to Vertigo, every final gig is the same: mass panic that this is the last gig. (Well, OK, not on JT30 since this tour had already been announced.) Ten bucks says I'll be covering another gig with you folks sometime down the track. #U2eiTour