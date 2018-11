A Quinta Avenida em Nova Iorque foi novamente ultrapassada pela zona de Causeway Bay, em Hong Kong, na lista das zonas de comércio de retalho mais cara do mundo. Em Portugal, o Chiado é a zona que tem o preço do metro quadrado mais alto para o comércio de rua.

As conclusões são do estudo anual Main Streets Across the World, da consultora imobiliária Cushman & Wakefield (C&), citado pelo jornal Expresso, que refere que na Rua Garret, o custo de uma renda situa-se nos 1.560 euros por metro quadrado, por ano.

Este valor é cinco vezes superior ao registado há 30 anos. O Chiado é agora a 33ª localização mais cara do mundo, de uma lista mundial que inclui 446 zonas.

Londres é a primeira cidade europeia e aparece na terceira posição, logo após Hong Kong e Nova Iorque, com a New Bond Street com rendas de cerca de 16.000 euros anuais por metro quadrado, segue-se a zona dos Campos Elísios em Paris, com rendas anuais de 13.992 euros.

Na primeira edição do estudo, há 30 anos, a zona mais cara do mundo era a rua 57 em Nova Iorque e em Portugal era a Avenida da Liberdade que se destacava.