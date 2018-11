Bruno de Carvalho está dependente de forte medicação, o que já acontecia antes de ser detido, no último domingo, no âmbito da investigação ao ataque na Academia do Sporting em Alcochete.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, durante as buscas em casa do antigo presidente do Sporting, a GNR encontrou várias caixas de calmantes e antidepressivos, sendo que, já detido, Bruno de Carvalho continua a fazer medicação diária.

Além da medicação, o antigo dirigente ‘leonino’ tem ainda pedido para fumar. Segundo o CM, Bruno de Carvalho tem autorização para sair da cela e fumar numa área aberta, onde também lhe tem sido permitido receber a visita do advogado e da família mais próxima, o que é incomum. Habitualmente os detidos só recebem visitas quando são fixadas medidas de coação por parte do juiz de instrução.

O advogado de Bruno de Carvalho afirmou ainda que o ex-presidente do Sporting não estava a receber o tratamento devido pela GNR.

Bruno de Carvalho e o dirigente da Juventude Leonina Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, estão a ser ouvidos esta qurta-feira no Tribunal do Barreiro.