Um colar com cerca de trezentas pérolas naturais em três fiadas, unido por um fecho de diamantes. Um par de brincos de diamantes, outro de pérolas, e ainda um pendente. Um broche em que o rubi é a estrela ou um anel com monograma, que esconde um pequeno medalhão com o cabelo da antiga dona. E um relógio de bolso enfeitado com três flores-de-lis. Peças exímias de joalharia que estiveram duzentos anos na sombra. Hoje, voltam à luz do dia e para mudar de mãos, assim que o martelo soar e que os milhões se acumulem. Falamos de um incrível lote de dez joias outrora pertencentes a Maria Antónia Josefa Joana de Habsburgo-Lorena – indiscutivelmente famosa, mas discutivelmente infame ou mártir Maria Antonieta – e que vão hoje a leilão em Genebra, na Suíça. A Sotheby’s, a leiloeira responsável, estima arrecadar mais de 4,5 milhões de euros só por estas peças, que serão ainda acompanhadas de outros objetos de joalharia que pertenceram ao rei Carlos X ou à imperatriz Maria Teresa da Áustria, mãe de Maria Antonieta.

“O romance, magia e universalidade do seu nome devem-se ao facto de ela representar a sofisticação do antigo regime”, assumiu à “France-Presse” Andres White Correal, responsável pelo departamento de joalharia da Sotheby’s. Segundo Correal, esta será “a venda do século XXI”, não só pela tal imagética ligada à última rainha francesa – cujo magnetismo o responsável compara ao de Cleópatra ou da princesa Diana de Gales – mas também porque o espólio pertencente à antiga monarca, ironicamente também conhecida pela sua valiosa coleção de joalharia que mantinha sempre em atualização, é muito raro. “Não sobrou muita coisa”, diz White Correal.

O que sobrou esteve nas mãos da família Bourbon-Parma durante dois séculos. As joias, cujo estado é reportado como “imaculado”, foram pela primeira vez apreciadas em público no mês passado, no quartel-general da Sotheby’s em Londres, na primeira mostra que antecedeu o leilão de hoje – o típico amuse-bouche destas lides para criar água na boca aos potenciais compradores. A peça mais importante é um pendente de pérola em forma de pera de um tamanho anormal, especialmente se tivermos em conta que estas são pérolas naturais e não produzidas em viveiros, como é comum nos dias de hoje. O valor estimado oscila entre 890 mil euros e 1,78 milhões de euros. Há ainda um colar de pérolas menos dispendioso (60 mil euros), o tal anel que guarda uma mecha de cabelo com um preço estimado entre os oito e os 10 mil euros ou uns brincos que devem ser arrecadados por quem puder desembolsar entre 178 mil e 267 mil euros.

Um legado de família Mas como sobreviveram, no meio de uma revolução violenta, joias de uma rainha guilhotinada? Pelo menos parte deste tesouro terá sido secretamente retirada de França – contrabandeada talvez seja a expressão mais correta – em 1791, dois anos após a revolução francesa e dois anos antes de a rainha ser condenada à morte.

Sabe-se pelas cartas enviadas por Maria Antonieta à sua primeira camareira, madame Campan, que a rainha passou uma noite inteira no palácio das Tulherias a “embrulhar em algodão” todas as suas pérolas e pedras preciosas, que depois guardou numa arca de madeira. Nos dias seguintes, a arca foi discretamente enviada para Bruxelas, então sob o domínio de uma irmã da rainha. Daí seguiram por intermédio do conde Mercy Argentau para a Viena, onde foram entregues ao imperador – e sobrinho de Maria Antonieta –, que ficou com a sua guarda até que os reis de França conseguissem escapar do país. Mas os planos de fuga de Luís XVI e Maria Antonieta saíram gorados e a família real foi aprisionada na Torre do Templo, em Paris, em 1792. O príncipe herdeiro, Luís XVII, acabou por morrer na prisão, com dez anos. No ano seguinte, primeiro o rei, em janeiro de 1793, depois a rainha, em outubro, foram condenados à morte, sentença cumprida com recurso à guilhotina.

A única sobrevivente da família real foi a princesa Maria Teresa Carlota, que acabou por ser libertada da prisão três anos depois e a quem o imperador da Áustria entregou, posteriormente, as joias. Maria Teresa tinha 17 anos quando saiu do cativeiro e acabou por casar com um primo, Luís António, duque d’Angoulême. Como não tiveram filhos, decidiu oferecer as joias que serão hoje leiloadas em Genebra à duquesa de Parma, sua sobrinha, tendo o legado permanecido na família Bourbon-Parma até agora.