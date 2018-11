Com a aproximação das eleições para o Parlamento Europeu, agendadas em Portugal para 26 de maio de 2019 e o inicio de um novo ciclo institucional na União Europeia, começam-se a desenhar os primeiros contornos do que vai estar em causa.

Não há que enganar sobre a primeira escolha. Os que querem fazer implodir o projeto europeu de paz, liberdade e cooperação, comandados de dentro da União, mas com fortes aliados externos, apresentar-se-ão com um discurso nacionalista, mas trabalharão em rede para conseguir ganho de causa. Do outro lado da barricada estarão os pró-europeus com as múltiplas visões e propostas próprias de uma democracia acossada, mas ainda relativamente saudável.

Não é possível antecipar ainda a geometria final dos grupos políticos pró-europeus (e anti-europeus) que se apresentarão a eleições, mas as duas principais forças no atual mandato já definiram os seus candidatos à presidência da futura Comissão Europeia. O PPE (Partido Popular Europeu) escolheu no seu Congresso de Helsínquia o líder da bancada do grupo no Parlamento Europeu Manfred Weber e o S@D (Socialistas e Democratas) elegerão no Congresso de Lisboa, em 7 de dezembro, o vice-presidente da atual Comissão Franz Timmermans.

Timmermans é um trabalhista holandês com experiência no governo nacional e nas instituições europeias. Integra o mesmo partido do ex-presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem. No debate que manteve com o grupo parlamentar do S@D confrontei-o com as polémicas declarações do seu colega. Demarcou-se delas sem tibiezas e comprometeu-se a trabalhar de forma ativa para promover a convergência na União Europeia, quer através do desenho e aplicação do quadro financeiro plurianual, quer através da necessária reforma da Zona Euro.

Situação bem diferente é aquela que configurou o apoio entusiástico do PSD à eleição de Manfred Weber, candidato que é agora também a aposta do CDS para a presidência da Comissão Europeia. Em 2 de maio de 2016, dois dias antes do colégio de comissários apreciar a evolução das contas portuguesas, Weber escreveu a Jean Claude Juncker solicitando que a Comissão Europeia “endurecesse as suas posições sobre os países incumpridores das metas definidas no pacto de Estabilidade e Crescimento” e exortou a Comissão a “utilizar todos os instrumentos incluindo os da vertente corretiva” ou seja, a aprovar sanções que a terem sido aplicadas teriam custado a Portugal de forma indevida e imerecida, reputação e cerca de 360 milhões de euros.

Quando essa carta foi divulgada, o vice-presidente do PPE Paulo Rangel manifestou natural perplexidade e desacordo. Isso não impediu o PSD de dois anos depois apoiar Manfred Weber para ser candidato à Presidência da Comissão Europeia. A mensagem é clara. A direita portuguesa na União Europeia continua o seu caminho de subserviência e de apoio a quem objetivamente não deseja que Portugal se afirme social e economicamente como um parceiro entre iguais na União Europeia. Nas próximas eleições europeias votar no PSD e no CDS em Portugal significará também votar num potencial presidente da Comissão Europeia que quer retomar a pressão da austeridade e do empobrecimento sobre o país. Será uma escolha contra Portugal.

Eurodeputado