O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal Bruno de Carvalho e o líder da Juve Leo Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá já estão no Tribunal do Barreiro, onde está previsto que o interrogatório de ambos comece às 10h.

De acordo com a lei, Bruno de Carvalho e Mustafá, suspeitos de envolvimento no ataque à Academia do Sporting em Alcochete, em Maio, podem remeter-se ao silêncio, mas, segundo a SIC Notícias, o ex-dirigente leonino decidi que irá prestar esclarecimentos sobre a sua acusação.

A CMTV avança que também Mustafá quer falar perante o juiz de instrução criminal

Ambos os suspeitos foram detidos no domingo, após uma série de diligências, que incluíram buscas à casa do ex-presidente leonino e à sede da claque do clube.

Bruno de Carvalho está indiciado pela prática de 56 crimes, um deles de terrorismo, segundo o seu mandado de detenção.

As medidas de coação deverão ser conhecidas em breve, sendo que o Ministério Público quer que lhes seja aplicada a prisão preventiva, a mais gravosa das medidas, para ambos os detidos.

Sublinhe-se que os outros 38 suspeitos de envolvimento no ataque a funcionários e jogadores na Academia do Sporting em Alcochete, em maio, estão já em prisão preventiva, daí que seja expectável que o Ministério Público queira dar o mesmo destino a Bruno de Carvalho e a Mustafá.