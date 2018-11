De acordo com um inquérito divulgado hoje em Lisboa, as palhinhas são o material de plástico mais usado - 52,5% - no setor da restauração e bebidas. O documento indica, ainda assim, que 93% das empresas que responderam reciclam as embalagens.

O inquérito foi realizado no âmbito de uma campanha da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), e contou com 489 respostas.

Segundo indica o mesmo inquérito, a seguir às palhinhas, o material plástico mais utilizado são os copos de plástico: 28,2% do total.

“Os outros tipos de material de plástico descartável (pratos, talheres) representam pouco mais de 10% das respostas obtidas", sublinha refere a AHRESP.

As respostas foram recolhidas em setembro e outubro deste ano, em Albufeira, Coimbra, Évora, Lisboa, Ponta Delgada, Portimão, Porto e Santarém. As empresas que responderam ao inquérito foram de restauração e bebidas e de alojamento turístico.