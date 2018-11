Enquanto as imediações do sopé do Monte Picoto não estiverem pavimentadas, a Feira Semanal de Braga continuará a “cortar” todas as terças-feiras a Estrada Nacional 101, num dos seus troços mais movimentados, junto ao Estádio 1º de Maio, em Braga. E a obra ainda nem sequer teve início. A chuva está já a trazer prejuízos para alguns feirantes, segundo apurou o i junto dos vendedores.

Esta semana a chuva intensa e vento forte anteciparam o fim das vendas e houve feirantes a protestar, dizendo que, se as obras de pavimentação do novo espaço estivessem concluídas seria mais fácil enfrentar as intempéries que se aproximam do Minho, o “penico” de Portugal. No entanto, muitos preferiram não ser identificados por temerem “represálias”.

O atraso no início da pavimentação levou a que se começassem a sentir novamente efeitos do mau tempo, mas a autarquia bracarense espera que tudo esteja resolvido em breve - só depende de questões legais com a adjudicação dos trabalhos. E enquanto a solução não chega, uma parte significativa dos feirantes desespera, especialmente aqueles que estão colocados numa área de terra batida e piso irregular, o que com chuva afasta a clientela e em alguns casos provoca danos materiais.

Até à conclusão das obras, agentes da PSP, apoiados pela Polícia Municipal de Braga, continuarão a fechar todas as terças-feiras a circulação entre a madrugada e meio da tarde. O condicionamento do trânsito tem causado transtornos, uma vez que os carros são desviados de uma zona de serviços e de escolas, inclusivamente o Estádio 1º de Maio.

A transferência de uma parte significativa dos feirantes do antigo Parque de Exposições para aquele troço da EN101 começou em julho de 2017, de modo a possibilitar a transformação do palácio no Altice Braga Fórum - inaugurado há cerca de dois meses pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois acabou por ser decidido que a feira semanal deixaria de ter lugar nas anteriores instalações, optando a autarquia por instalar todos os feirantes no sopé do Monte Picoto e nas zonas adjacentes.

“A Feira Semanal realizar-se-á no sopé do Monte Picoto, onde será feito um investimento de cerca de 300 mil euros para a melhoria das condições existentes”, segundo revelou ao i o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Braga, pelo que nessa fase deixará de ocupar parte da EN101, uma situação transitória, cujo final depende das obras.

“Grande parte dos feirantes presentes na Feira Semanal passará a ficar instalado no sopé do Monte Picoto, só que as partes adjacentes ao mesmo continuarão a ser utilizadas para a realização da Feira Semanal”, conforme adiantou a mesma fonte, quando questionada sobre a continuação da utilização do troço da Estrada Nacional 101 (Braga-Guimarães) entre as rotundas do Parque de São João da Ponte e Monte Picoto.

“O projeto de requalificação do sopé do Monte Picoto está neste momento concluído e o espaço acolherá semanalmente a Feira de Braga, mas também será utilizado para outros fins, assumindo-se um verdadeiro espaço multiúsos a céu aberto”, explicou o gabinete, informando que a obra “estará concluída dentro poucos meses, sendo um espaço de apoio ao Fórum Braga e à realização de eventos”.

Mudança foi “opção estratégica” A Câmara Municipal de Braga assume a decisão de não voltar a instalar os feirantes atrás do Altice Fórum Braga, como sendo uma sua “opção estratégica”, afastando-se assim a polémica, que já foi debatida numa das últimas Assembleias Municipais.

Sobre a mudança de localização há alguma divisão entre os feirantes: uma parte preferia voltar para a antiga localização, nas traseiras do antigo Parque de Exposições de Braga; outra está satisfeita com o novo local, há ainda outros para quem é indiferente a zona. Estes dizem que o que importa acima de tudo é que haja condições de exposição e venda, a fim de não estragar os artigos e de os clientes se sentirem bem naquele espaço.