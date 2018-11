Alexandra de Carvalho já tinha partilhado um vídeo nas redes sociais onde apelou à união dos “leais” e, hoje, terça-feira, esteve presente no jornal das 20h da TVI, para falar sobre a detenção do antigo presidente do Sporting.

A irmã de Bruno de Carvalho começou por garantir que este se encontra “bem”, mas que ninguém da família conseguiu ainda ultrapassar o “choque” de o irmão ter sido detido. Além disso, confirmou que o ex-líder dos verdes e brancos se sente “injustiçado” e “vítima de perseguição” com toda a situação, bem como a sua detenção.

“Como é que se deixa um homem, seja que homem for, num local onde não há um duche... um chuveiro.”, questionou em direto Alexandra de Carvalho, mostrando-se indignada com o facto de o irmão já ter sido detido no domingo, e só na quarta-feira começará a ser ouvido.

Sobre o momento em que Bruno de Carvalho detido, a irmã do antigo presidente disse que foi surpreendida com a presença dos inspetores, uma vez que estariam num serão em família: “Tinha acabado de sair com a minha sobrinha e fomos comprar uma grande árvore de Natal, para ver se animávamos. Quando chegamos com a árvore de Natal deparámo-nos com muitos homens desconhecidos e um cão”, contou.

No final da conversa, Alexandra de Carvalho garantiu que o irmão nunca teve intenção de abandonar o país, considerado que este rumor é totalmente falso e sem sentido algum.