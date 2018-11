As autoridades do Reino Unido receberam uma verba de 150 mil libras, cerca de 167 mil euros, por parte do Governo britânico, de forma a poder continuar a investigar o desaparecimento de Madeleine McCann.

Este novo financiamento é direcionado para os próximos seis meses de investigação, que serão prolongados, uma vez mais, até 31 de março do próximo ano.

Até aos dias de hoje, e passados 11 anos do desaparecimento de Madeleine McCann, a Operação Grange custou 11,6 milhões de libras ao governo britânico, mais de 12 milhões de euros.