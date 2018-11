Entre 2019 e 2020, o preços dos serviços postais da CTT vão crescer abaixo da inflação. O anúncio foi feito pela Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM.

"Os preços nos próximos dois anos evoluirão abaixo da inflação, uma vez que a variação não poderá ser superior ao valor da inflação deduzido de 0,25 pontos percentuais", explicou a ANACOM em comunicado e afirma que a "evolução do preço do selo do correio normal até 20g passa a estar também limitada por aquela variação máxima".

A decisão de fixar os preços teve por base uma sequência de um processo de consulta pública e audiência prévia.

"A ANACOM aprovou ainda a metodologia de previsão de tráfego do cabaz de serviços não reservados para o triénio 2018-2020 (correspondências, jornais e encomendas), necessária para avançar com a referida fixação da variação máxima dos preços".