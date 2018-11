O treinador da equipa de futsal do Benfica, Joel Rocha, aponta alto para a participação das águias no grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões. O técnico acredita mesmo que os encarnados podem conquistar uma competição onde só triunfaram por uma vez até hoje, em 2009/10.

"A resposta é sim. O plantel tem qualidades, competência e ambição. É um caminho tão difícil quanto apetecível", realçou o treinador do Benfica, abordando desta forma a caminhada do Benfica nesta época - em 12 jogos oficiais, os encarnados somam 11 vitórias e apenas um empate: "Os resultados são consequência do trabalho e do crescimento daquilo que é a nossa identidade. Neste momento, olhando para a presente época, aquilo que nós temos são apenas pontos somados e a oportunidade de disputar esta Ronda de Elite. Partimos para este minitorneio extremamente disponíveis e muito entusiasmados em demonstrar a nossa qualidade e a nossa ambição."

A Ronda de Elite irá disputar-se de quinta-feira a domingo no Pavilhão João Rocha, recinto do Sporting. Os leões são um dos adversários do Benfica, tal como os croatas do Makarska e os russos do Sibiryak, mas Joel Rocha não os considera como o maior desafio a enfrentar. "Nós temos ouvido falar que é o jogo de domingo com o Sporting que vai decidir o semifinalista, mas é importante respeitar as outras duas equipas. Na quinta-feira teremos a nossa final, é para aí que estamos focados. O Makarska é uma equipa que está habituada a ganhar e a estar na frente do marcador. Eles têm uma defesa individual agressiva, usam muito o jogo físico. Sei que vamos passar momentos difíceis", frisou o técnico encarnado, garantindo considerar que o Benfica tem "mais vantagens em jogar em Lisboa, mesmo que no Pavilhão João Rocha, do que desvantagens", pois evitará deslocações.