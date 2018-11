Afinal, Romano Fenati vai voltar a correr, mas no Moto3. O piloto italiano de 22 anos havia anunciado, em setembro, o adeus ao motociclismo, depois de ver dois contratos rescindidos no mesmo dia, mas voltou agora atrás com a palavra. De acordo com a "La Gazzetta dello Sport", Fenati irá voltar à Marinelli Spiners, a equipa que representava quando protagonizou o inqualificável incidente com Stefano Manzi no GP de São Marino, mas desce para a categoria mais baixa.

A 9 de setembro, recorde-se, Fenati chocou a comunidade internacional ao tentar travar a mota de Stefano Manzi quando este rodava a mais de 200 km/h. Na sequência dessa atitude, a Marinelli Spiners despediu-o e também a MV Agusta, com quem já tinha assinado para 2019, cancelou o contrato.

Numa primeira instância, a Federação Motociclística Italiana (FMI) aplicou ao italiano uma suspensão de oito meses. A 29 de outubro, porém, o castigo foi reduzido para cinco meses e dois dias. Desta forma, Romano Fenati poderá voltar a competir a partir de 21 de fevereiro.