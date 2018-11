Susanna Dinnage, até agora presidente do canal temático Animal Planet, da Discovery, vai suceder a Richard Scuadmore, que esteve nos últimos 19 anos na direção executiva da liga inglesa de futebol.

Dinnage, que trabalha em televisão há 20 anos, vai estrear-se no cargo em janeiro de 2019, altura em que se tornará a primeira diretora-executiva da história da Premier League.

"Estou animada, a Premier League significa muito para muitas pessoas", disse em comunicado. "A oportunidade de liderar uma organização tão dinâmica e inspiradora é um grande privilégio", continuou.

A decisão foi enviada na terça-feira para os 20 clubes que integram a competição.

