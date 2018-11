O ano de 2019 pode ter um sabor agridoce para os fãs de “A Guerra dos Tronos”. Se por um lado chega uma nova temporada da série baseada nos livros de George R.R. Martin depois de dois anos, por outro a história chega ao fim.

No entanto a trama de Westeros já tem data de estreia. No trailer divulgado esta terça-feira pelo canal HBO, a nova temporada vai estrear em abril de 2019. Até agora a única informação sobre a oitava e última temporada de “A Guerra dos Tronos” era que iria ser transmitida na primeira metade do ano.

Peter Dinklage, ator que representa Tyrion Lannistar, disse, em entrevista à Entertainment Weekly, que esta última temporada traz uma guerra “brutal” que “vai fazer com que a Guerra dos Bastardos pareça um parque de diversões”. O episódio “A Guerra dos Bastardos” foi um dos principais momentos da última temporada em que Jon Snow defrontava Ramsay Bolton.

A HBO está mesmo a preparar dois eventos, um em Nova Iorque e outro em Los Angeles, para promover o grande final da série, avança a Rolling Stone. A primeira está marcada para 27 de setembro e irá decorrer na Grand Central Station.

Segundo avança a agência Reuters, a história de Westeros não vai ficar por aqui. A HBO já terá dado ordem para a produção de um episódio piloto de uma prequela de “As crónicas de gelo e Fogo” que se passará milhares de anos antes. Um dos nomes já avançado para integrar esta nova história é o de Naomi Watts.