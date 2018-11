O Shanghai SIPG já conquistou o título de campeão da Superliga chinesa há seis dias, mas as imagens da festa continuam a chegar ao domínio público. Esta terça-feira, a página de Facebook "FuteboldaChina" divulgou um vídeo onde se podem constatar os dotes (ou falta deles) musicais de Hulk, Oscar e Elkeson, o trio de brasileiros do clube orientado por Vítor Pereira.

O técnico português, aliás, surge igualmente no vídeo, à frente de um "comboio" com outros elementos da sua equipa técnica, numa coreografia para a música que os jogadores iam "cantando" - um tema chamado "Atrasadinha", celebrizado no Brasil pelo duo Felipe Araújo e Ferrugem.

O Shanghai SIPG, recorde-se, sagrou-se campeão chinês pela primeira vez na sua história, pondo fim a sete anos consecutivos de títulos para o Guangzhou Evergrande - os últimos três sob a orientação de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal e do Brasil e que está neste momento prestes a festejar a conquista do campeonato brasileiro ao comando do Palmeiras.