O ex-presidente do Sporting tinha, durante o seu primeiro mandato em 2013, proposto dar 15 mil euros por mês à claque Juventude Leonina. A revelação foi feita pelo antigo vice-presidente do Conselho Diretivo dos leões, também no primeiro mandato de Bruno de Carvalho, em declarações à TVI.

Vítor Ferreira contou que a ideia foi comunicada durante uma reunião e que a intenção do presidente era ter "a claque na mão".

No entanto, a ideia não foi aceite e, na altura, o vice-presidente terá proposto que a ajuda às claques fosse feita mediante fatura, ou seja, que a SAD pagasse diretamente a compra de tintas, tarjas ou outros materiais que fossem necessários.

Bruno de Carvalho insistiu novamente da ideia dos 15 mil euros, não tendo concordado com a sugestão.

Além disso, Vítor Ferreira revelou ainda que, após essa mesma reunião, foi afastado de assuntos que diziam respeito às claques. Assuntos esses que passaram a ser apenas tratados pelo presidente do Sporting na altura e por André Geraldes, então oficial de ligação aos adeptos.

O ex-dirigente do Sporting garantiu que não sabe se esse montante chegou – ou não - a ser pago, mas acredita que sim, relembrando que na altura, a situação financeira da SAD não era, de todo, a melhor: "Não havia dinheiro para comprar papel de fotocópias", disse.