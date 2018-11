A agência noticiosa chinesa Xinhua contou, esta semana, com duas aquisições especiais para a sua equipa: os robôs Qiu Hao e Zhang Hao, que são os novos apresentadores do telejornal prontos para funcionarem 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Qiu Hao trata da versão inglesa e Zhang Hao da versão em mandarim. Os dois apresentam uma forma praticamente humana, com comportamentos e expressões dignas de um pivô de carne e osso.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW