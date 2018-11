O texto que traduz o acordo entre Londres e Bruxelas, para a saída do Reino Unido da União Europeia, terá ficado fechado esta terça-feira.

Em causa estaria a e solução para a fronteira entre as duas Irlandas, que era o principal bloqueador das negociações.

A imprensa britânica fala num compromisso a “nível técnico”, que terá tido o aval de ambos os lados, embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente. O texto do esboço da saída do Reino Unido terá agora de ser aprovado a nível político.

A primeira-ministra Theresa May agendou já um conselho de ministros para esta terça-feira à noite e outro para quarta-feira à tarde, nos quais se discutirá o acordo.

A emissora irlandesa RTE adianta que o acordo prevê uma cláusula que evita a reposição dos controlos alfandegários na fronteira entre República da Irlanda e a Irlanda do Norte após a saída do Reino Unido.

As partes ter-se-ão comprometido, segundo a RTE, na criação de um acordo aduaneiro alargado com o Reino Unido, que contará com disposições específicas para a Irlanda do Norte.