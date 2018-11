O futebolista inglês Joe Cole anunciou a sua despedida dos relvados esta terça-feira.

"Depois de 20 anos como profissional, chegou o momento de pendurar as chuteiras", disse o jogador, que fez 37 anos na semana passada.

NEWS: Joe Cole has announced his retirement from professional football. Thank you for always giving it your all while wearing the green and gold hoops! #ThankYouJoe pic.twitter.com/FQMa36NVUL