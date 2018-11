Após a administração de Donald Trump ter suspendido a acreditação do jornalista da CNN Jim Acosta para ter acesso à Casa Branca, a estação de televisão vai avançar com um processo judicial contra o Presidente dos Estados Unidos, e contra mais cinco pessoas envolvidas no sucedido.

Para a CNN, a situação de Jim Acosta trata-se de uma violação dos direitos consagrados na constituição dos EUA, e esta exige que a acreditação seja "imediatamente restaurada". "A revogação errada desta credencial viola os direitos de liberdade de imprensa da CNN e do Jim Acosta, previstos na Primeira Emenda [da Constituição americana]. Pedimos ao tribunal uma ordem a pedir que o passe seja devolvido ao Jim. Apesar de o processo ser específico à CNN e a Acosta, isto podia ter acontecido a qualquer um. Se não forem desafiadas, as ações desta Casa Branca podem criar um efeito perigoso em qualquer jornalista que cubra autoridades eleitas", pode ler-se no texto partilhado pela CNN.

This morning, CNN filed a lawsuit against @realDonaldTrump and top aides. The White House has violated CNN and @Acosta's First Amendment rights of freedom of the press and Fifth Amendment rights to due process. Complaint: https://t.co/43oX6L8xA7 pic.twitter.com/RvJ0Cgh6oi