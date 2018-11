Donald Trump vai ter que ficar muito atento. Isto porque, segundo uma sondagem divulgada esta terça-feira, caso Michelle Obama se candidatasse às próximas eleições, iria ‘roubar-lhe’ a Casa Branca com uma diferença em larga escala.

Mas a ex-primeira-dama não é o único nome que ficou à frente de Donald Trump na sondagem feita pela Axios e SurveyMonkey. Existem várias mulheres que venceriam as eleições numa luta contra o atual presidente, entre elas Oprah Kirsten Gillibrand, senadora de Nova Iorque, e até Hillary Clinton, mas também o ex-vice-presidente democrata Joe Biden.

Mais de 10 mil pessoas responderam à pergunta em quem votariam se as eleições de 2020 fossem agora. Michelle Obama ficou com uma vantagem de 16% em relação a Trump, enquanto Oprah Winfrey apareceu em segundo lugar com mais 14% dos votos do que o atual presidente.

Hillary Clinton que defrontou Donald Trump nas últimas eleições apareceu nesta sondagem com mais 6% dos votos do que o rival, enquanto Kirsten Gillibrand tinha mais 8% dos votos. Joe Biden, que está prestes a completar 78 anos, ganharia as eleições com uma vantagem de 12%.

A popularidade de Trump tem vindo a diminuir. Cerca de 47% dos entrevistados para a sondagem – feita antes das eleições intercalares – afirmou ter uma opinião “desfavorável” do presidente.