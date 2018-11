Bruno de Carvalho e o líder da Juve Leo ainda não foram interrogados. Os trabalhos foram hoje interrompidos devido à greve dos funcionários judiciais, tendo os arguidos sido identificados e tido acesso ao despacho de indiciação, ou seja, à descrição de todas as suspeitas que sobre ambos recaem.

O Tribunal do Barreiro esclareceu que “tendo em conta os inúmeros documentos cuja consulta os Ilustres Defensores dos arguidos solicitaram, não foi possível reiniciar a diligência na altura aprazada, 14,30 horas, tendo só agora, pelas 15,45 horas, sido possível entregar àqueles Defensores, para apreciação, as cópias dos documentos solicitadas”.

E o atraso levou a que os trabalhos fossem reagendados para amanhã: “Tendo em conta que os Ilustres Defensores dos arguidos ainda têm que analisar todos os documentos agora fornecidos e que a greve parcial dos senhores funcionários judiciais se reiniciará pelas 16,00 horas e ainda que os dois funcionários deste Juízo de Instrução Criminal aderiram à mesma, voltaram a suspender-se os trabalhos que se retomarão, amanhã, pelas 10,00”.

Para amanhã estão marcados serviços mínimos, pelo que a greve terá menos impacto nos trabalhos.

Bruno de Carvalho vai passar assim mais uma noite no posto da GNR de Alcochete e Mustafá no posto do Montijo.